2019-12-03T18:09:49+03:00
Общество

Снегопад обрушился на головы белгородских автолюбителей и коммунальщиков

Первый снег выявил очередные проблемы как у одних, так и у других
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Авто Белгорорд" ВКонтакте.Фото сообщества "Авто Белгорорд" ВКонтакте.
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Несмотря на то, что дорожные коммунальные службы Белгородла вышли убирать снег в 3 часа ночи, с утра в областном центре доехать на работу было весьма проблемно. Выпавший снег спровоцировал пробки на дорогах и местами весьма затруднил движение. Многие водители, которые еще не приспособились к езде в условиях снегопада, стали его жертвами.

Так, с утра не все автолюбители смогли объехать пробку на Спутнике. В соцсетях выкладывают фото аварий. Одна из них произошла не так давно на пересечении Волчанской и Михайловского шоссе, где ВАЗ 2110 столкнулся с Nissan. Движение транспорта в этом месте сильно затруднено, предупреждают автолюбители, ставши свидетелями аварии.

Белгородцы обсуждают обрушившийся на их головы снегопад, недоумевая при этом, что «зима вновь пришла неожиданно» и что «сезон жестянщиков наступил».

В то же время коммунальщики призывают водителей не парковать автомобили на обочинах проезжей части, так как это сильно затрудняет работу снегоуборочной техники. Мешает уборке и транспорт, который паркуют во дворах жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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