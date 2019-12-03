Победители и призеры олимпиады школьников получат дополнительные баллы при поступлении в Белгородский университет

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-03T17:28:38+03:00

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С 1 декабря открылась регистрация на заочный этап межрегиональной полипредметной олимпиады школьников НИУ «БелГУ». Она ежегодно проводится для выявления и поддержки талантливых ребят. Победители и призеры олимпиады получат дипломы и три дополнительных балла при поступлении в Белгородский университет.

Заочный этап олимпиады пройдет с 1 по 29 февраля 2020 года на сайте: https://talant.bsu.edu.ru/. Очный этап олимпиады пройдет в НИУ «БелГУ» с 23 марта по 3 апреля. Регистрация участников проходит на сайте. Уже открыт доступ к тренировочным заданиям, которые можно прорешать до начала заочного тура. Количество попыток прохождения не ограничено. После решения заданий система покажет правильные ответы и набранное количество баллов.

Напомним, что межрегиональная полипредметная олимпиада школьников НИУ «БелГУ» проводится по 21 предмету. Ежегодно в ней принимают участие более двух тысяч школьников из всех регионов России и ближнего зарубежья. Победителями и призерами становятся около ста лучших учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU