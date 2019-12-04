Танцевальные коллективы из Нового Оскола стали призерами международного фестиваля

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-04T13:39:44+03:00

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В фестивале «Танцы без правил», который прошел в Белгороде в учебно-спортивном комплексе имени Светланы Хоркиной, принимали участие более 3000 любителей танцевального искусства из России и Украины. Соревнования в этом турнире проводятся более чем в двух десятках танцевальных дисциплин – от современных постановок в стиле модерн, контемп, джаз и до классических народных номеров. В конкурсе приняли участие и Новооскольские хореографические коллективы «Fors» с танцем «Остановка Форс» и «Лидер» с танцевальной композицией «Индийская история», под руководством Кристины Козловой. Участники хореографической студии показали свое мастерство и вернулись с заслуженными наградами. Коллектив «Fors» стал лауреатом I степени, а коллектив «Лидер» завоевал 2 место, сообщила пресс-служба Новооскольского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU