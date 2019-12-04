2019-12-04T12:22:57+03:00
Общество

В Новом Осколе появилась скульптурная композиция, посвященная чернобыльцам

«Чернобыльский колокол» установили в парке Воинской Славы города
Ирина ТАРАСОВА
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В Новом Осколе появилась скульптурная композиция, посвященная чернобыльцам. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округаВ Новом Осколе появилась скульптурная композиция, посвященная чернобыльцам. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа
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Скульптурная композиция, посвященная ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, появилась в Новом Осколе в парке Воинской Славы. В ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы участвовали более 200 тыс. человек. В их числе были и 86 новооскольцев. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий, 16 жителей Новооскольского городского округа награждены орденом Мужества, 13 удостоены медали «За спасение погибавших».

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие Андрей Гриднев, глава администрации муниципалитета, Александр Горошко - председатель региональной общественной организации инвалидов «Союз-Чернобыль», члены Новооскольской местной общественной организации «Инвалиды Чернобыля» во главе с председателем Леонидом Яценко, которые и были инициаторами установки скульптурной композиции.

Выступающие сказали слова благодарности всем, кто принял активное участие в организации и установке памятника, а также фонду «Поколение» за оказанную финансовую помощь и поддержку идей новооскольцев. В завершение участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили у монумента цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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