В библиотеке села Репяховка Белгородчины прошло мероприятие, посвященное талисману России - матрешке

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-04T11:36:26+03:00

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Матрешка - символ дружбы, любви, счастья и благополучия. В модельной библиотеке-филиале №7 Репяховки Краснояружского района для детей провели познавательный час, посвященный русскому символу и талисману - матрешке. Ребята узнали много интересного о старинной детской игрушке. Например, о том, что матрешки бывают разные. Самая первая матрешка появилась лишь в конце девятнадцатого века в имении Абрамцево, что неподалеку от Сергиева Посада.

Весь секрет этой куклы был в том, что внутри у нее помещалось целое семейство. Узнали ребята также о способах ее росписи, познакомились с видами русских матрешек – семеновской, загорской, полхов – майданской, вятской и авторской матрешками. Узнали о роли матрешки в жизни русского народа.

Сейчас матрешка стала своеобразным символом России, олицетворением исконной русской культуры и традиций. Для наиболее полного и яркого представления о матрешках дети просмотрели видеоролик «Как делают матрешки».

ИСТОЧНИК KP.RU