СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-03T18:07:52+03:00

На Белгородчине в селе Головчино благоустроен сквер, в Грайвороне парк и дворы. Фото пресс-службы администрации Грайворонского района

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В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Грайворонского городского округа» выполнено благоустройство двух общественных территорий. Это спортивно-парковая зона села Головчино Сквер спортивный, территория объектов отдыха и прогулок Парк Шухова и четырех дворовых территории (город Грайворон улица Кирова 34 и 38, улица Мира 26а,улица Ленина 13).

Также Грайворонский городской округ стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По итогам этого конкурса в 2019 году благоустраивается Рекреационная зона прибрежной территории реки Ворскла в городе Грайвороне.

На днях состоялось праздничное открытие дворовых территорий после их благоустройства. На дворовых территориях проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, обустроены парковки, установлен новый бордюрный камень, выполнено устройство тротуарных дорожек, пандусов, крыльца, благоустроенны площадки для сушки белья, установлено наружное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU