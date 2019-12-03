Реконструкция на ЛГОКе: передовые технологии фильтрации

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-03T15:15:50+03:00

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Согласно проекту на смену скрубберам в системах аспирации появляются электрофильтры – устройства, в которых газы очищаются в результате действия электрического поля. Металлоинвест выбирает этот метод улавливания пыли в процессе производства, как наиболее эффективный. Первый такой электрофильтр был построен на тракте сушки обжиговой машины № 4 в декабре прошлого года. В настоящее время заканчивается строительство электрофильтра для очистки дымовых газов сушильного барабана и шаровой мельницы на участке шихтоподготовки. На объекте уже смонтированы опоры, газоходы, выполняется теплоизоляция, завершаются электромонтажные работы. Запуск в работу нового модуля ожидается уже в декабре.

- Эффективность очистки увеличилась до 99 процентов, – рассказал Александр Ватутин, начальник отдела перспективного развития фабрики окомкования Лебединского ГОКа. – Пыль, которая образуется в процессе обжига окатышей, оседает на электродах установки, а в атмосферу поступает очищенный воздух.

В середине года на втором тракте обжиговой машины № 4 будет построен ещё один электрофильтр. Фундамент под объект уже заложен.