2019-12-03T13:42:48+03:00
Общество

Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от судебных приставов

32-летний мужчина скрывался от уплаты алиментов
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от судебных приставов.Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от судебных приставов.Фото: "КП" Архив
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32-летнему жителю Белгородской области, который был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования улицы Газовиков, грозит наказание в виде ста часов обязательных работ. Мужчина скрывался от уплаты алиментов

То, что мужчина находится в розыске, стражам правопорядка стало известно во время проверки документов. По информации пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов, задержанный является должником по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма долга составила 328 тысяч рублей. От должностных лиц службы судебных приставов белгородец скрывался, в октябре прошлого года объявлен в розыск.

В отношении неплательщика алиментов судебные приставы составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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