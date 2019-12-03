В Вейделевском районе Белгородчины восстановили фронтовой быт Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-03T11:00:55+03:00

В районепрошел очередной этап эстафеты «Голос Победы в наших сердцах!»

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В Вейделевском Центре культурного развития в рамках районного этапа XIX областной культурно-спортивной эстафеты «Голос Победы в наших сердцах!», свои творческие отчеты представили участники художественной самодеятельности Малакеевского и Николаевского сельских поселений.

В фойе Вейделевского Центра культурного развития все гости ознакомились с выставками мастеров декоративно-прикладного творчества поселений. На сцене районного Центра культурного развития звучали песни, исполнялись танцы, театральные постановки, посвященные Великой Победе.

На отчетном концерте Николаевского сельского поселения сцена была оформлена в виде госпитального двора: палатка с ранеными, лавочки, обеденный стол, за которым раненые солдаты ели полевую кашу. Во время исполнения последнего музыкального номера все зрители аплодировали стоя самодеятельным артистам Малакеевского и Николаевского сельских поселений, сообщила пресс-служба администрации Вейделевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU