2019-12-03T11:45:15+03:00
Общество

Мастерицы Борисовского района Белгородчины презентовали старинный женский костюм

В таких нарядах ходили наши предки в конце IXX- начале XX веков
Ирина ТАРАСОВА
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Мастерицы Борисовского района Белгородчины презентовали старинный женский костюм. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаМастерицы Борисовского района Белгородчины презентовали старинный женский костюм. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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В Белгородском государственном центре народного творчества состоялось заключительное занятие областной Школы мастера. Оно завершилось дефиле, во время которого слушатели курсов представили не только многообразие народного костюма Белгородчины, но и многочисленные варианты его современной стилизации. Мастерицы Борисовского района изготовили зимний женский костюм "Куцына", который носили женщины в конце IXX- начале XX веков.

Руководители кружков декоративно-прикладного творчества Елизавета Грицкова, Анастасия Степаненко, Яна Васильева, Анна Новицкая работают в Школе мастера уже более двадцати лет. В этом году курс включал в себя теоретические знания по истории возникновения и развития народного костюма Белгородской области и практические занятия по его изготовлению. Курс преподала главный хранитель Музея народной культуры Лариса Якубенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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