2019-12-02T17:29:30+03:00
Общество

Многодетные семьи Белгородчины могут получить 300 тысяч рублей

Средства можно использовать для улучшения жилищных условий
Ирина ТАРАСОВА
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Многодетные семьи Белгородчины могут получить 300 тысяч рублей.Многодетные семьи Белгородчины могут получить 300 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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Семьи, воспитывающие 3 и больше детей, могут получить 300 тысяч рублей для улучшения жилищный условий. Рассчитывать на материальную поддержку могут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление Правительства Белгородской области подписано 18 ноября 2019 года.

Участниками программы могут стать россияне, имеющие постоянную регистрацию в Белгородской области, договор на строительство или реконструкцию жилого дома с ГУП «Белгородский областной Фонд поддержки ИЖС» или договор купли-продажи участка под ИЖС с АО «БИК».

Также субсидии адресованы женщинам, которые с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года родили двойню или тройню. В первом случае правительство выплатит 150 тыс. рублей, во втором – 300 тыс. Субсидии предоставляются для улучшения жилищных условий. Средства можно использовать для строительства, покупки, капитального или текущего ремонта по месту проживания детей, покупку строительных и отделочных материалов для ремонта, погашение долга и процентов по кредитам, включая ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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