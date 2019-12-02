В Белгороде жрице любви грозит уголовное наказание за обман клиента

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-02T15:25:46+03:00

После визита девушки 51-летний сластолюбец лишился суммы в три раза выше оговоренной

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С заявлением о пропаже с банковской карты 4000 рублей в полицию Белгорода обратился 51-летний мужчина. Правоохранители установили, что к исчезновению денег приложила руку ночная гостья.

По предварительным данным, житель областного центра пригласил домой девушку, оказывающую интимные услуги. К моменту расставания со жрицей любви мужчина захмелел. Он сам разблокировал свой телефон и попросил гостью, чтобы она перевела на свою карту в качестве оплаты 2000 рублей. Однако представительница древней профессии, по всей видимости, оценила оказанные ею услуги выше.

- Воспользовавшись ситуацией и отсутствием внимания со стороны клиента, подозреваемая перечислила на свою карту 6000 рублей, после чего уехала домой, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Теперь, помимо административного штрафа за занятие проституцией, 25-летней барышне грозит еще и уголовное наказание. Ей инкриминируют мошенничество. Максимальное наказание, которое может грозить белгородке – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU