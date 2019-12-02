2019-12-02T13:41:02+03:00
Общество

В Белгородской области пожарные помогли щенку выбраться из металлической скобы

Животное долгое время ходило с петлей на шее
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
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В минувшие выходные за помощью к пожарным обратились сотрудники Лебединского ГОКа. Работники нашли на территории предприятия щенка, который еще в младенчестве угодил в металлическую петлю. Сам выбраться из удушающего плена он не смог, поэтому долгое время ходил со скобой на шее. Малыш рос, а петля все сильнее сдавливала шею и уже глубоко въелась в кожу бедолаги.

Старооскольские спасатели помогли измученному животному. Сотрудникам ПСЧ пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы аккуратно разрезать удушающую скобу. Пострадавшему обработали рану и накормили.

На этом история спасенного щенка не закончилась. Поскольку малыш был бездомным, возвращать его было некому. Один из сотрудников пожарной части, Максим Зуев, забрал его к себе. Теперь у малыша появился свой дом и любящая семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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