В Белгородской области мужчина топором отрубил сожительнице кисть

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-02T12:38:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось ночью 29 ноября в одном из сел Борисовского района. По предварительным данным, в ходе конфликта местный житель ударил сожительницу топором по запястью. По неофициальной информации, не сумев перерубить руку, он схватил нож и довел задуманное до конца. Раненую 57-летюю женщину доставили в больницу.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Белгородской области. В ведомстве сообщили, что подозреваемый в причинении телесных повреждений женщине задержан. Им оказался 51-летний ранее судимый мужчина. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

Чаще всего бытовые конфликты заканчиваются побоями, за что предусмотрено административное наказание, в случае рецидива – уголовное, либо причинением легкого вреда здоровью. Семейным ссорам обычно предшествует употребление спиртных напитков. Одна из особенностей таких преступлений и правонарушений в том, что они носят латентный характер. Многие пары предпочитают не выносить сор из избы. Но самостоятельно восстановить баланс в семье получается не всегда. Последующие конфликты порою заканчиваются уже более серьезными последствиями. Жертвам домашнего насилия советуют сразу же обращаться в полицию, а соседей и родственников не оставаться безучастными. Своевременное вмешательство правоохранителей может предотвратить трагедию.

ИСТОЧНИК KP.RU