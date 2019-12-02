2019-12-02T11:39:52+03:00
Происшествия

В Старом Осколе иномарка сбила бабушку с внучкой

И женщина, и ребенок госпитализированы в одну из городских больниц
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 ноября около 17 часов 15 минут на проспекте Молодежный микрорайона Солнечный города Старый Оскол. По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем «Опель Астра» сбила 63-летнюю женщину и 11-летнюю девочку, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате и бабушка, и внучка получили травмы. В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Белгородской области сообщили, что обе они госпитализированы в одну из городских больниц Старого Оскола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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