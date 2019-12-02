2019-12-02T10:48:39+03:00
Общество

Белгородской супружеской паре после вмешательства приставов возместили материальный ущерб

Управляющая компания-должник вынуждена была погасить долг
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Под контролем судебных приставов управляющая компания выплатила взыскателям 140 тысяч рублей супругам из Губкина. Они обратились с иском в суд о возмещении ущерба, причиненного в результате затопления квартиры. Суд обязал компанию возместить ущерб и выплатить компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей каждому супругу.

Когда исполнительные документы поступили в Губкинский районный отдел судебных приставов, судебный пристав вызвал на прием директора, вручил ему постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях, которые наступят если требования исполнительных документов не будут исполнены в добровольный срок.

Чтобы избежать мер принудительного исполнения, должник оплатил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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