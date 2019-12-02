2019-12-02T10:31:11+03:00
Общество

В Белгороде энергетики установили первый в ЦФО накопитель электроэнергии

Внедрение нового оборудования обеспечит нормативный уровень напряжения в сети в пиковые периоды потребления, снизит недоотпуск и потери электроэнергии
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» реализовал первый в Центральном федеральном округе проект по внедрению системы накопления электроэнергии в электрических сетях 0,4 кВ Белгорода (СНЭ). Инновационный накопитель мощностью 10 кВт и номинальной энергоемкостью 53,28 кВтч установлен в рамках реконструкции участка воздушной линии 0,4 кВ №2 от ТП 980 ПС 110 кВ «Западная» в густонаселенном микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Юго-Западный».

- Рабочий цикл накопителя разработан и запрограммирован на основании суточных графиков потребления электроэнергии, - рассказал начальник управления технологического развития филиала Павел Косов. - В ночные часы, когда люди отдыхают, устройство будет накапливать энергию, чтобы затем в вечернее время пиковых нагрузок на сеть, с 18:00 до 23:00, отдать ее потребителям. Кроме этого, накопитель обеспечивает мониторинг уровня напряжения и регулировку выдаваемой мощности отдельно на каждой фазе.

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