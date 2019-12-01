СЕГОДНЯ 18:23 2019-12-01T18:23:25+03:00

В Белгороде на второй день службы скончался солдат-срочник. Фото: "КП" Архив

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На второй день службы в белгородской воинской части умер 19-летний солтат-срочник из Ставропольского края. Военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону проведет ряд экспертиз, изучит обстоятельства и выяснит причины гибели молодого солдата.

Пока по предварительным данным известно лишь то, что 28 ноября парень прибыл на службу в воинскую часть Белгорода, а уже 29 у него констатировали остановку сердца.

Родственники погибшего обращаются в ставропольскую прокуратуру, в также в различные инстанции, в том числе и в СМИ, рассказывая, что парень никогда не жаловался на сердце, за два года прошел четыре медкомиссии. Последнюю – перед службой. И по ее результатам был признан годным.

ИСТОЧНИК KP.RU