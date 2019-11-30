Ветераны Алексеевского округа побывали на слайд-экскурсии «Наши улицы - наши герои»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-30T15:50:27+03:00

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В рамках реализации проекта «75 дел – к 75-летию Великой Победы!» для ветеранов, одиноких и пожилых людей, многодетных семей специалистами комплексного центра социального обслуживания населения Алексеевского городского округа вместе с сотрудниками Алексеевского краеведческого музея был организован и проведен слайд-экскурс «Наши улицы - наши герои».

Ведущая мероприятия рассказала участникам встречи о том, что многие улицы Алексеевки названы в честь героев-земляков Великой Отечественной войны. Алексеевцы увековечили память в названии улиц Героев Советского Союза генералов Семена Моисеевича Кривошеина и Матвея Кузьмича Шапошникова, других героев. В суровые годы войны вместе с мужчинами против фашизма сражались женщины-землячки. Гости мероприятия наглядно с помощью слайд-презентации, фотографий, наградных документов, писем, сохранившихся в музее узнали о подвигах героев-земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU