2019-11-30T15:50:27+03:00
Общество

Ветераны Алексеевского округа побывали на слайд-экскурсии «Наши улицы - наши герои»

Алексеевцы увековечили память генералов Семена Моисеевича Кривошеина и Матвея Кузьмича Шапошникова, других героев Великой Отечественной
Ирина ТАРАСОВА
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Ветеранам Алексеевского округа показали слайд-экскурс«Наши улицы - наши герои». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВетеранам Алексеевского округа показали слайд-экскурс«Наши улицы - наши герои». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В рамках реализации проекта «75 дел – к 75-летию Великой Победы!» для ветеранов, одиноких и пожилых людей, многодетных семей специалистами комплексного центра социального обслуживания населения Алексеевского городского округа вместе с сотрудниками Алексеевского краеведческого музея был организован и проведен слайд-экскурс «Наши улицы - наши герои».

Ведущая мероприятия рассказала участникам встречи о том, что многие улицы Алексеевки названы в честь героев-земляков Великой Отечественной войны. Алексеевцы увековечили память в названии улиц Героев Советского Союза генералов Семена Моисеевича Кривошеина и Матвея Кузьмича Шапошникова, других героев. В суровые годы войны вместе с мужчинами против фашизма сражались женщины-землячки. Гости мероприятия наглядно с помощью слайд-презентации, фотографий, наградных документов, писем, сохранившихся в музее узнали о подвигах героев-земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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