Белгородские спасатели пришли на помощь кошке

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-29T17:26:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Эпопея длилась достаточно долго: сначала неравнодушные граждане пытались самостоятельно вызволить испуганного котейку. Однако ни уговоры, ни еда, ни даже разлитая повсеместно валериана результата не дали: 15 метров оказались непосильной для животного дистанцией. В итоге люди обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Несмотря на то, что в МЧС нет специальной службы по спасению животных, и подобные случаи в компетенцию пожарных и спасателей не входят, помощь пришла. На место вызова отправился дежурный караул пожарно-спасательной части № 36. Специальная лестница, профессионализм спасателей и человеческая доброта способны творить чудеса: достаточно оперативно перепуганное животное было снято с дерева и вручено очевидцам, вызвавшим помощь.

В МЧС напоминают, что белгородцам всегда готовы помочь: звоните специалистам экстренных оперативных служб «112» или по «телефону доверия» областного управления - 8 (4722)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU