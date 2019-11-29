2019-11-29T17:26:01+03:00
Общество

Белгородские спасатели пришли на помощь кошке

Долгое время животное просидело на дереве во дворе жилого дома города Строитель
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Эпопея длилась достаточно долго: сначала неравнодушные граждане пытались самостоятельно вызволить испуганного котейку. Однако ни уговоры, ни еда, ни даже разлитая повсеместно валериана результата не дали: 15 метров оказались непосильной для животного дистанцией. В итоге люди обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского городского округа.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Несмотря на то, что в МЧС нет специальной службы по спасению животных, и подобные случаи в компетенцию пожарных и спасателей не входят, помощь пришла. На место вызова отправился дежурный караул пожарно-спасательной части № 36. Специальная лестница, профессионализм спасателей и человеческая доброта способны творить чудеса: достаточно оперативно перепуганное животное было снято с дерева и вручено очевидцам, вызвавшим помощь.

В МЧС напоминают, что белгородцам всегда готовы помочь: звоните специалистам экстренных оперативных служб «112» или по «телефону доверия» областного управления - 8 (4722)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будет ли 31 декабря у белгородцев выходным
Белгородские студенты-энергетики побывали на первой в регионе цифровой подстанции
В Белгороде обновляют фасад центрального рынка
В Чернянке Белгородской области выбирали юного мэра
Два клуба из Нового Оскола стали призерами областного чемпионата по армейскому рукопашному бою
В селе Теребрено Белгородской области возродили святой серебряный родник
Белгород: рождение нового бизнес-сообщества
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
В Старом Осколе на площади Победы устанавливают главную городскую елку
Депутата Госдумы от Белгорода Сергея Гаврилова наградили в Кремле
25-летний белгородец открыто нападал на салоны сотовой связи
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрозаймов в Белгороде
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Белгородские судебные приставы заставили должника оплатить крупный долг по алиментам
«Поезд-Забота» прибыл в Хотмыжское сельское поселение Белгородчины
В Валуйском городском округе утвержден эскиз памятника «Дети войны»
Житель Ивнянского района Белгородчины наказан за кражу паспорта
В Прохоровке родственникам передали останки погибшего лейтенанта Бориса Белохвостова
В Белгородской области с наступлением холодов участились пожары
Экс-начальник противопожарной службы поставлял коммерческой фирме несуществующую спецодежду
Родители-онлайн: в Губкинском городском округе обучат быть хорошими мамами-папами по интернету