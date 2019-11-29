2019-11-29T13:37:25+03:00
Общество

В Белгороде обновляют фасад центрального рынка

Старое советское здание оформляют в едином стиле
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: телеграмм-канал "Белгород №1".Фото: телеграмм-канал "Белгород №1".
Изменить размер текста:

В соцсетях публикуют фотографии, как рабочие монтируют вывески на здании центрального рынка Белгорода. Телеграмм-канал "Белгород №1" пишет, что здание советских времен оформляют в едином стиле: между окнами расположены колонны из декоративного кирпича, а для вывесок подготовили специальную поверхность черного цвета.

О том, что здание центрального рынка будет реконструировано еще в июле сообщил мэр города. Как рассказал Юрий Галдун, рынок должен стать современной площадкой, где будут продавать свежую продукцию фермеры. Позаботятся и о парковках автотранспорта - напротив рынка завершается строительство автопаркинга. Соединят его с рынком надземным переходом

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские студенты-энергетики побывали на первой в регионе цифровой подстанции
На Лебединском ГОКе установлены новые фильтры
В Чернянке Белгородской области выбирали юного мэра
Два клуба из Нового Оскола стали призерами областного чемпионата по армейскому рукопашному бою
В селе Теребрено Белгородской области возродили святой серебряный родник
Белгород: рождение нового бизнес-сообщества
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
В Старом Осколе на площади Победы устанавливают главную городскую елку
Депутата Госдумы от Белгорода Сергея Гаврилова наградили в Кремле
25-летний белгородец открыто нападал на салоны сотовой связи
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрозаймов в Белгороде
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
В Белгороде прошел марш-бросок к 250-летию графа-генерала Ефграфа Комаровского
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Белгородские судебные приставы заставили должника оплатить крупный долг по алиментам
«Поезд-Забота» прибыл в Хотмыжское сельское поселение Белгородчины
В Валуйском городском округе утвержден эскиз памятника «Дети войны»
Житель Ивнянского района Белгородчины наказан за кражу паспорта
В Прохоровке родственникам передали останки погибшего лейтенанта Бориса Белохвостова
В Белгородской области с наступлением холодов участились пожары
Экс-начальник противопожарной службы поставлял коммерческой фирме несуществующую спецодежду
Родители-онлайн: в Губкинском городском округе обучат быть хорошими мамами-папами по интернету