В Белгороде обновляют фасад центрального рынка
В соцсетях публикуют фотографии, как рабочие монтируют вывески на здании центрального рынка Белгорода. Телеграмм-канал "Белгород №1" пишет, что здание советских времен оформляют в едином стиле: между окнами расположены колонны из декоративного кирпича, а для вывесок подготовили специальную поверхность черного цвета.
О том, что здание центрального рынка будет реконструировано еще в июле сообщил мэр города. Как рассказал Юрий Галдун, рынок должен стать современной площадкой, где будут продавать свежую продукцию фермеры. Позаботятся и о парковках автотранспорта - напротив рынка завершается строительство автопаркинга. Соединят его с рынком надземным переходом
ИСТОЧНИК KP.RU