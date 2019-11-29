В Белгороде обновляют фасад центрального рынка

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-29T13:37:25+03:00

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В соцсетях публикуют фотографии, как рабочие монтируют вывески на здании центрального рынка Белгорода. Телеграмм-канал "Белгород №1" пишет, что здание советских времен оформляют в едином стиле: между окнами расположены колонны из декоративного кирпича, а для вывесок подготовили специальную поверхность черного цвета.

О том, что здание центрального рынка будет реконструировано еще в июле сообщил мэр города. Как рассказал Юрий Галдун, рынок должен стать современной площадкой, где будут продавать свежую продукцию фермеры. Позаботятся и о парковках автотранспорта - напротив рынка завершается строительство автопаркинга. Соединят его с рынком надземным переходом

ИСТОЧНИК KP.RU