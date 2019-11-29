2019-11-29T08:43:02+03:00
Общество

Депутата Госдумы от Белгорода Сергея Гаврилова наградили в Кремле

За укрепление российской государственности и парламентаризма Сергею Гаврилову вручена Почетная грамота Президента РФ
Ирина ТАРАСОВА
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Депутата Госдумы от Белгорода Сергея Гаврилова наградили в Кремле.Депутата Госдумы от Белгорода Сергея Гаврилова наградили в Кремле.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Председателю комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергею Гаврилову вручена Почетная грамота Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу. Коллеги поздравили парламентария с наградой, отметив его заслуги в миротворческой деятельности, укреплении гуманитарных связей с парламентами других стран, прежде всего, участниками Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Депутат Сергей Гаврилов выразил благодарность за высокую оценку его деятельности. «Мы делаем все, чтобы укрепить отношения дружбы и солидарности между парламентами в совместной борьбе за мир, за разоружение, за православное единство, несмотря на попытки нас разделить, изолировать», - отметил парламентарий.

За укрепление российской государственности и парламентаризма Сергею Гаврилову вручена Почетная грамота Президента РФ Фото: Ирина ТАРАСОВА

За укрепление российской государственности и парламентаризма Сергею Гаврилову вручена Почетная грамота Президента РФФото: Ирина ТАРАСОВА

С высокой оценкой работы депутата поздравили его коллеги-белгородцы. Так, первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов подчеркнул: «Мы все, вся наша партийная организация, гордится тем, что вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма нашего представителя в Госдуме так высоко оценен. Большинство из нас выходцы из той большой страны Советов, которая была сильна своими многолетними традициями. И сегодня мы стремимся их приумножить, чтобы стать сильнее. Мы искренне рады за нашего товарища и желаем Сергею Гаврилову новых достижений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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