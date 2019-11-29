2019-11-29T13:13:17+03:00
Общество

В Чернянке Белгородской области выбирали юного мэра

Лучшей в смотре-конкурсе была признана команда «Мы – белгородцы» Ездоченской средней школы
Ирина ТАРАСОВА
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В Чернянке Белгородской области прошел отборочный этап конкурса «Юный мэр». Фото пресс-службы администрации Чернянского районаВ Чернянке Белгородской области прошел отборочный этап конкурса «Юный мэр». Фото пресс-службы администрации Чернянского района
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В Центре культурного развития поселка Чернянка состоялся отборочный этап районного социально-ориентированного проекта-конкурса «Юный мэр» и финал районного этапа областного смотра-конкурса детских общественных организаций. По итогам всех этапов конкурса лучшей была признана команда «Мы – белгородцы» Ездоченской средней школы.

В этом году в конкурсе приняли участие 16 старшеклассников из различных школ района. Оценивало их компетентное жюри. Первым заданием для участников была демонстрация своей визитки-презентации, в ходе которой ребята рассказали жюри и зрителям о себе, своих увлечениях, успехах в школьной и общественной жизни. Второе испытание конкурсантам далось сложнее. Им предложили попробовать себя в качестве ораторов и в течение одной минуты порассуждать на тему «Доброжелательная школа – это…».

После чего ребята отправились готовиться к финалу, который пройдет 29 ноября в культурно-эстетическом центре поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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