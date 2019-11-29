Два клуба из Нового Оскола стали призерами областного чемпионата по армейскому рукопашному бою

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-29T12:24:11+03:00

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На базе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной прошел областной чемпионат и первенство по армейскому рукопашному бою. Почетным гостем мероприятия стал руководитель Белгородского отделения Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» Герой России Вячеслав Воробьев. В соревнованиях приняли участие 156 спортсменов из Белгорода, Губкина, Валуек, Новыго Оскола, Строителя, поселка Разумное, Томаровки, а также Прохоровского и Ивнянского района. Ребята в возрасте от 6 до 18 лет соревновались в 7 весовых категориях. Два клуба из Нового Оскола стали призерами чемпионата.

Новооскольский городской округ представили воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот», которым много лет руководит Александр Тарской, и Царев-Алексеевского кадетского корпуса, со своим тренером Сергеем Силаковым.

Каждый из бойцов провел по три-четыре боя. Ребята получили бесценный опыт. По итогам соревнований Михайлов Дмитрий и Найденов Данил заняли 1-место, а также копилка городского округа пополнилась семью серебряными и одной бронзовой медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU