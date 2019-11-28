2019-11-28T08:59:24+03:00
Общество

В Прохоровке родственникам передали останки погибшего лейтенанта Бориса Белохвостова

Торжественно-траурный митинг состоялся в музее «Третье ратное поле России»
Ирина ТАРАСОВА
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В Прохоровке родственникам передали останки погибшего лейтенанта Бориса Белохвостова. Фото пресс-службы администрации Прохоровского районаВ Прохоровке родственникам передали останки погибшего лейтенанта Бориса Белохвостова. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района
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Останки младшего лейтенанта Бориса Белохвостова были обнаружены в результате поисковых работ в районе хутора Грязного Прохоровского района. Родственникам были переданы останки погибшего во время торжественной траурной церемонии в музее «Третье ратное поле России».

Борис Белохвостов родился в 1922 году в Москве в семье служащих. Комсомолец, в 1940 году он был призван в ряды Красной Армии и направлен в Кировобадскую военную авиашколу пилотов. 21 ноября 1940 года он стал курсантом, а в конце апреля 1941-го принял присягу.

Два месяца спустя ему присвоено первое звание - сержант. 16 июля 1943 года приказом наркомата обороны Борис Белохвостов получил первое офицерское звание. По документам, ИЛ-2, пилотируемый Белохвостовым, вылетел на штурмовку позиций противника в районе Погореловка-Прохоровка-Большие Маячки. Попал под сильный зенитно-артиллерийский огонь и был атакован немецкими истребителями. Над целью горящий самолет врезался в землю.

На митинге присутствовали родственники героя, члены поисковых организаций «Огненная дуга» города Белгорода, сотрудники музея, гости и жители Прохоровского района и Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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