2019-11-28T10:24:32+03:00
Происшествия

Житель Ивнянского района Белгородчины наказан за кражу паспорта

Злоумышленник собирался открыть кредитную карту по чужому документу
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Ивнянского района Белгородчины наказан за кражу паспорта.Житель Ивнянского района Белгородчины наказан за кражу паспорта.Фото: "КП" Архив
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47-летний житель Ивнянского района приговором мирового суда Ивнянского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса РФ - похищение паспорта. В суде установлено: мужчина, находясь в доме своей знакомой в поселке Ивня, воспользовался тем, что женщина спала и похитил у нее из сумки паспорт для оформления кредитной карты.

По пути в отделение Сбербанка он был задержан сотрудником ОМВД России по Ивнянскому району. При вынесении приговора судом учтено, что подсудимый имеет не снятые и не погашенные судимости. Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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