Житель Ивнянского района Белгородчины наказан за кражу паспорта
47-летний житель Ивнянского района приговором мирового суда Ивнянского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса РФ - похищение паспорта. В суде установлено: мужчина, находясь в доме своей знакомой в поселке Ивня, воспользовался тем, что женщина спала и похитил у нее из сумки паспорт для оформления кредитной карты.
По пути в отделение Сбербанка он был задержан сотрудником ОМВД России по Ивнянскому району. При вынесении приговора судом учтено, что подсудимый имеет не снятые и не погашенные судимости. Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU