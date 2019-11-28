В Валуйском городском округе утвержден эскиз памятника «Дети войны»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-28T11:38:00+03:00

Мемориал будет отлит в бронзе, изображая детей, одетых в старые чужие вещи

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После утверждения места размещения памятника «Детям войны» на территории Аллеи героев в центре города Валуйки было проведено голосование за лучший эскизный проект самого мемориала. Из пятидесяти разноплановых работ разновозрастных жителей Валуйского городского округа общественностью были выбраны десять композиций. Независимой конкурсной комиссией было проведено совещание, и большинством голосов был выбран проект памятника №1.

Его автор преподаватель кафедры рисунка, живописи и скульптуры в Белгородском государственном институте искусств и культуры Борис Сергиенко. Как отметили члены комиссии, его эскиз соответствует тематике конкурса, художественный образ раскрыт, прослеживается высокая идейно-художественная значимость композиции.

Мемориал будет отлит в бронзе, изображая детей, одетых в старые, с чужого плеча вещи. Это яркий пример беззащитности, страданий, безмерного горя. Трогательные объятия, испуганный взгляд ребят – таков памятник «Детям войны», которым будут гордиться валуйчане.

ИСТОЧНИК KP.RU