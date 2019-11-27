Белгородцев ждет встреча с художницей Ольгой Поповой
Цветовую составляющую выставки «Ливень в декабре» белгородской художницы Ольги Поповой в Выставочном зале «Родина» представляет графика – акварельные и пастельные работы художницы, иллюстрирующие смены настроения природы. С этими работами, а также самой художницей можно будет пообщаться в рамках творческой встречи «Художник и медиапространство», которая пройдет 3 декабря в «Родине».
В экспозиции юбилейной авторской выставки Ольга Попова, член Союза художников России, представила работы декоративно-прикладного творчества, театрально-декорационное искусство, графика. Основу составляют гобелены, выполненные в технике ручного ткачества.
ИСТОЧНИК KP.RU