Белгородцев ждет встреча с художницей Ольгой Поповой

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-27T16:08:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Цветовую составляющую выставки «Ливень в декабре» белгородской художницы Ольги Поповой в Выставочном зале «Родина» представляет графика – акварельные и пастельные работы художницы, иллюстрирующие смены настроения природы. С этими работами, а также самой художницей можно будет пообщаться в рамках творческой встречи «Художник и медиапространство», которая пройдет 3 декабря в «Родине».

В экспозиции юбилейной авторской выставки Ольга Попова, член Союза художников России, представила работы декоративно-прикладного творчества, театрально-декорационное искусство, графика. Основу составляют гобелены, выполненные в технике ручного ткачества.

ИСТОЧНИК KP.RU