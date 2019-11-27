2019-11-27T16:08:29+03:00
Общество

Белгородцев ждет встреча с художницей Ольгой Поповой

Гости Выставочного зала «Родина» смогут увидеть авторскую выставку «Ливень в декабре»
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев ждет встреча с художницей Ольгой Поповой. Фото пресс-службы Выставочного зала "Родина".Белгородцев ждет встреча с художницей Ольгой Поповой. Фото пресс-службы Выставочного зала "Родина".
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Цветовую составляющую выставки «Ливень в декабре» белгородской художницы Ольги Поповой в Выставочном зале «Родина» представляет графика – акварельные и пастельные работы художницы, иллюстрирующие смены настроения природы. С этими работами, а также самой художницей можно будет пообщаться в рамках творческой встречи «Художник и медиапространство», которая пройдет 3 декабря в «Родине».

В экспозиции юбилейной авторской выставки Ольга Попова, член Союза художников России, представила работы декоративно-прикладного творчества, театрально-декорационное искусство, графика. Основу составляют гобелены, выполненные в технике ручного ткачества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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