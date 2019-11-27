Родители-онлайн: в Губкинском городском округе обучат быть хорошими мамами-папами по интернету
В Губкинском городском округе реализуется муниципальный проект «Родительский университет-online». Проект направлен на создание комплексной системы поддержки родителей через дистанционное консультирование. Для этого учреждениями накоплен положительный опыт оказания методической и психолого-педагогической помощи родителям, определившим для своих детей получение дошкольного образования в форме семейного.
В 2019 году консультационной помощью воспользовались 462 родителя, воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста.
Для проведения дистанционного консультирования учреждения распределены по пяти модулям: подготовка детей к школе; физическое развитие и здоровьесбережение; раннее развитие; дополнительное образование; сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организация дистанционного консультирования предполагает проведение дошкольными учреждениями видео-лекций, консультаций, уроков, web-консультаций с использованием систем Viber, Skype, рассылок на электронную почту родителей информационных буклетов, памяток и иной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU