2019-11-27T17:09:12+03:00
Общество

Родители-онлайн: в Губкинском городском округе обучат быть хорошими мамами-папами по интернету

Здесь реализуется муниципальный проект «Родительский университет-online»
Ирина ТАРАСОВА
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Родители-онлайн - в Губкинском городском округе обучат быть хорошими мамами-папами по интернету. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаРодители-онлайн - в Губкинском городском округе обучат быть хорошими мамами-папами по интернету. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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В Губкинском городском округе реализуется муниципальный проект «Родительский университет-online». Проект направлен на создание комплексной системы поддержки родителей через дистанционное консультирование. Для этого учреждениями накоплен положительный опыт оказания методической и психолого-педагогической помощи родителям, определившим для своих детей получение дошкольного образования в форме семейного.

В 2019 году консультационной помощью воспользовались 462 родителя, воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста.

Для проведения дистанционного консультирования учреждения распределены по пяти модулям: подготовка детей к школе; физическое развитие и здоровьесбережение; раннее развитие; дополнительное образование; сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организация дистанционного консультирования предполагает проведение дошкольными учреждениями видео-лекций, консультаций, уроков, web-консультаций с использованием систем Viber, Skype, рассылок на электронную почту родителей информационных буклетов, памяток и иной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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