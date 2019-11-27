Студентка из Шебекино Белгородской области вошла в ТОП-15 лучших студентов страны

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-27T09:35:52+03:00

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В первом региональном этапе Диана Костырева стала победителем в номинации «ГРАН-ПРИ» и «Творческая личность», а также стала представителем Белгородской области на Всероссийском этапе национальной Премии«Студент года -2019», который проходил в Ростове-на-Дону. Третий этап Премии заключался в прохождении конкурсантами индивидуальных конкурсных заданий: «Самопрезентация» – креативный рассказ о собственных достижениях индивидуальных участников и студенческих объединений, собеседование с членами жюри, тест по истории Великой Отечественной войны, орфографический диктант. Всего в финале приняли участие 600 студентов.

В 14 номинациях премии лауреатами стали 21 индивидуальный участник и 21 студенческое объединение. Диана Костырева боролась за победу и стала победителем тотального диктанта, а также вошла в топ-15 лучших студентов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU