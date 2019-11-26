2019-11-26T17:25:47+03:00
Общество

Любитель походов из Белгородской области выиграл автомобиль

А теперь он мечтает стать обладателем миллиарда
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба «Столото».Фото:пресс-служба «Столото».
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Алексей Шейн из Белгородской области стал обладателем автомобиля стоимостью 700 000 рублей. В свободное время мужчина путешествует. Любит ходить в походы и занимается снорклингом на море. И теперь он мечтает стать первым лотерейным миллиардером в России. Накануне выигрыша счастливчик почувствовал, что победа близко. Доверяясь внутреннему ощущению, он купил несколько билетов. Один из них принес крупную победу.

Белгородец был на работе, когда получил СМС-оповещение о выигрыше. Зашел в личный кабинет и ахнул от удивления.

— Был в недоумении. Не поверил, что все наяву происходит. Приятно получить такой подарок судьбы, — вспоминает с улыбкой любимец фортуны.

Алексей — владелец автомастерской. Он возьмет выигрыш в денежном эквиваленте и вложит в развитие своего дела. У участника осталось много нереализованных идей. Он хочет выиграть МИЛЛИАРД рублей в новогоднем тираже, чтобы воплотить их в жизнь.

— Невероятная удача — стать первым лотерейным миллиардером в России. Я надеюсь, мне повезет по-крупному в грядущем году. Исполню все желания подрастающей дочери и обеспечу ей достойное будущее — это самое главное для меня. Построю уютный семейный дом на морском побережье. И конечно, же поеду с родными смотреть мир, — мечтает победитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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