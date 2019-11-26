В Шебекинском городском округе Белгородской области утонул рыбак, провалившись под тонкий лед

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-26T17:01:23+03:00

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На реках области начался активный процесс ледообразования. Но лед еще тонок и опасен. 26 ноября на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о происшествии на водоеме в селе Безлюдовка Шебекинского городского округа. Звонивший мужчина сообщил, что его родственник отправился на рыбалку и уже продолжительное время не выходит на связь. На место были направлены водолазы поисково-спасательной службы области. Рядом с берегом, на льду были расположены несколько лунок и снасти, самого рыбака поблизости не было. Водолазы приступили к обследованию дна и извлекли из водоёма тело мужчины 1973 года рождения.

Государственная инспекция по маломерным судам по Белгородской области информирует, что толщина льда на Белгородском и Старооскольском водохранилищах в настоящий момент составляет от 1 до 3 сантиметров. На реках ледового покрова пока не наблюдается, однако уже начали появляться забереги. Особую опасность тонкая кромка льда у берега представляет для рыбаков, которые спешат выйти на первый лед в погоне за уловом.

Инспекторы ГИМС обращаются к жителям области и напоминают, что выход на лед сейчас строго запрещен! Лед считается безопасным для выхода одного человека, если имеет толщину более 7 сантиметров, а массовый выход на лед возможен, если его мощность составляет 25 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU