2019-11-27T11:20:08+03:00
Общество

Дети-аутисты Губкинского округа будут учиться делать горшки в «Особенной мастерской»

Для детей с расстройствами аутистического спектра в Центре внешкольной работы организованы занятия в гончарной студии
Ирина ТАРАСОВА
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Дети-аутисты Губкинского округа будут обучаться в «Особенной мастерской». Фото пресс-службы администрации губкинского городского округаДети-аутисты Губкинского округа будут обучаться в «Особенной мастерской». Фото пресс-службы администрации губкинского городского округа
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В Губкинском городском округе создаются необходимые условия для обучения детей с расстройствами аутистического центра. В соответствии с потребностью родителей обучение детей организовано в рамках образовательных моделей «ресурсный класс» (в школах №12, 13, 17) и «ресурсная группа» (в детских садах №29 «Золушка», №2 «Ромашка»). Об этом сообщила пресс-служба администрации Губкинского городского округа. С начала учебного года для детей с расстройствами аутистического спектра в Центре внешкольной работы организованы занятия в гончарной студии.

Помощниками педагога выступают родители, которые сопровождают своих детей на занятиях. Результатом их совместной работы является большое количество творческих работ, которые представлены на выставке в Губкинском краеведческом музее «Тепло в ладошках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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