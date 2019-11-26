2019-11-26T16:40:44+03:00
Общество

Белгородское село Мухоудеровка не стало самым веселым в России

«Мутный» результат прикольного конкурса
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородское село не стало самым веселым в России. Фото пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру.Белгородское село не стало самым веселым в России. Фото пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру.
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Конкурс на самое веселое название населенного пункта России сообщества Туту.Ру подошел к концу. Белгородское село Мухоудеровка, увы, только на 5-м месте. А победа досталась Мутному Материку из Республики Коми.

Позади остались 2,5 месяца отборочных раундов, 100 претендентов за выход в финал из 83 регионов России и более 307 тысяч голосов.

Как сообщает оргкомитет конкурса, в финале за самое веселое название проголосовало 117 тысяч человек. Голосование закончилось 24 ноября в 23:59.

В итоге, победу одержал населенный пункт с объективно не очень веселым названием из одного из самых суровых регионов России – Мутный Материк из Республики Коми. За него было отдано 28 429 голосов. На втором месте – село из Забайкальского края, с названием, как будто специально созданном для этого конкурса, Хохотуй (26 375 голосов).

На третьем месте с большим отрывом (11 769 голосов) расположилась Морозилка Архангельской области, на четвертом (10 235 голосов) – Бухалово Ярославской области. Белгородская Мухоудеровка – только на пятом (9 159 голосов). Хотя белгородское село и опередило, казалось бы, беспроигрышные варианты – Мощонки и Лох. Закономерно замыкает финальную десятку Палево на Сахалине.

В самое ближайшее время организаторы конкурса приедут в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Конкурс проходит уже второй год. На следующий год за право стать населенным пунктом с самым веселым названием могли бы посоревноваться Кукаречин (Алексеевский район), Зачатеевка (Белгородский район), Панки (Губкинский горокруг) и Факовка (Шебекинский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

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