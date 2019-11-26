На дорогах Белгородской области в зимний период установят снегозащиту

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-26T15:20:51+03:00

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От снежных заносов в зимний период белгородских водителей защитят снегозащитные щиты. Планируют изготовить и установить 172 километра снегозадерживающих щитов и сеток, сообщают на сайте правительства Белгородской области.

Дорожникам поставлена задача проработать недорогой и эффективный способ борьбы со снежными заносами. И эта работа идет полным ходом. Так, всего планируют задействовать 636 единиц техники: автогрейдеры, тракторы, погрузчики, роторные снегоочистители. В этом году уже приобретено 26 единиц техники, на очереди - еще 32 машины.

Для обработки дорог в зимний период планируют израсходовать 41,3 тысячи тонн соли и 127,3 тысячи тонн пескосоляной смеси.

Все эти меры, обещают власти региона, помогут справить с гололедом. При условии, конечно, что в случае прогнозирования неблагоприятных погодных условий техника заранее будет очищать дорожное полотно от снегопадов и гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU