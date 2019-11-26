Транспортные полицейские Белгорода задержали проводника поезда Москва-Кривой Рог

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-26T10:46:33+03:00

Мужчина подобрал чужое портмоне с деньгами и присвоил их себе

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В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел обратился мужчина с просьбой принять меры к розыску принадлежащего ему портмоне, в котором находились денежные средства в размере 5700 рублей, водительское удостоверение и банковские карты. Заявитель сообщил, что оставил его в кассовом зале железнодорожного вокзала станции Орел. Белгородским транспортным полицейским удалось задержать мужчину-проводника поезда Москва-Кривой Рог, который присвоил себе чужие деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий орловские транспортные полицейские обратились к белгородским коллегам с просьбой оказать содействие в отработке на причастность к данной краже проводника поезда Москва-Кривой Рог. Сотрудниками Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте был установлен 55-летний проводник поезда дальнего следования Москва-Кривой Рог, который был снят с поезда и доставлен в дежурную часть Белгородского линейного отдела.

В ходе личного досмотра у него были изъяты денежные средства в размере 5700 рублей. Задержанный пояснил, что увидев на стойке кассы в кассовом зале железнодорожного вокзала станции Орел портмоне забрал его себе. Выйдя с вокзала, он присвоил денежные средства, а портмоне с банковскими картами и водительским удостоверением выбросил. В содеянном раскаивается.

Для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий задержанный был передан сотрудникам линейного отдела МВД России на станции Орел.

ИСТОЧНИК KP.RU