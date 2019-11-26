Ветеран труда из Борисовского района отпраздновал двойной юбилей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-26T11:05:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Ветеран труда из Берисовского района отметил двойной юбилей - 90-летний день рождения и 65-летие со дня свадьбы. В Борисовском психоневрологическом интернате Белгородской области собрались сотрудники и гости, чтобы поздравить с 90-летием Анатолия Ивановича Козьмина. Юбиляр руководил этим коллективом больше 20 лет. За это время был отремонтирован жилой корпус и построено новое здание для проживания подопечных. Сотрудники интерната вместе с подопечными вели подсобное хозяйство, заготавливали сено для животных.

Заместитель главы администрации Борисовского района вручил юбиляру поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина. Юбилей Анатолия Ивановича совпадает со второй датой: вместе с женой Верой Дмитриевной супруги отмечают 65-летний юбилей совместной жизни. На празднике присутствовала и супруга Анатолия Ивановича.

ИСТОЧНИК KP.RU