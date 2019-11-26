2019-11-26T11:05:39+03:00
Общество

Ветеран труда из Борисовского района отпраздновал двойной юбилей

Анатолий Козьмин отметил свое 90-летие и 65-летие супружеской жизни
Ирина ТАРАСОВА
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Ветеран труда из Борисовского района отпраздновал двойной юбилей. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаВетеран труда из Борисовского района отпраздновал двойной юбилей. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Ветеран труда из Берисовского района отметил двойной юбилей - 90-летний день рождения и 65-летие со дня свадьбы. В Борисовском психоневрологическом интернате Белгородской области собрались сотрудники и гости, чтобы поздравить с 90-летием Анатолия Ивановича Козьмина. Юбиляр руководил этим коллективом больше 20 лет. За это время был отремонтирован жилой корпус и построено новое здание для проживания подопечных. Сотрудники интерната вместе с подопечными вели подсобное хозяйство, заготавливали сено для животных.

Заместитель главы администрации Борисовского района вручил юбиляру поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина. Юбилей Анатолия Ивановича совпадает со второй датой: вместе с женой Верой Дмитриевной супруги отмечают 65-летний юбилей совместной жизни. На празднике присутствовала и супруга Анатолия Ивановича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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