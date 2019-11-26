В семье жителя Валуйского городского округа родился пятисотый малыш

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-26T09:40:11+03:00

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В семье жителей Валуйского городского округа Белгородской области Дениса и Анны Кожевниковых произошло радостное долгожданное событие - у них родился сын Максим. Появление на свет этого малыша стало значимым для всего округа: ребенку выдано пятисотое свидетельство о рождении. Всего в этом году в семьях военнослужащих, проживающих на территории округа, на свет появилось 50 детей.

Счастливый отец Денис Кожевников - военнослужащий, сообщает пресс-служба администрации Валуйского городского округа. Родителей поздравили с этим замечательным событием в их жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU