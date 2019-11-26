2019-11-26T14:34:37+03:00
Звезды

В областном конкурсе народного творчества победили артисты Новой Таволжанки Белгородчины

Всего в конкурсе приняло участие 1300 человек
Ирина ТАРАСОВА
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В областном конкурсе народного творчества победили артисты Новой Таволжанки Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ областном конкурсе народного творчества победили артисты Новой Таволжанки Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В Белгороде прошел областной конкурс народного творчества«Белгородский карагод-2019». На протяжении последних лет конкурсные номинации остаются неизменными – вокальное, инструментальное и хореографическое творчество. Всего в конкурсе приняло участие 1300 человек. По итогам первого конкурсного дня солист Новотаволжанского Центра культурного развития Шебекинского городского округа Иван Шейко (руководитель Виктория Артеменко) занял 1 место в номинации «Народная песня».

Учащиеся фольклорного отделения Детской школы искусств села Новая Таволжанка тоже удостоились наград. В номинации «Хореографическое творчество» хореографический ансамбль «Радость» модельного Дворца культуры под руководством Натальи Проскуриной стал лауреатом 2 степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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