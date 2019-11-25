2019-11-25T17:12:40+03:00
Общество

В Белгородской области проверят систему централизованного оповещения

26 ноября с 14 до 17 часов не следует впадать в панику, услышав вой сирены
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области проверят систему централизованного оповещения. Фото Главного управления МЧС России по Белгородской области.В Белгородской области проверят систему централизованного оповещения. Фото Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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26 ноября 2019 года с 14 до 17 В Белгородском регионе состоится плановая комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения Белгородской области. Белгородцев просят сохранять спокойствие.

На всей территории региона будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, так же будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции,технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения городов и другие технические средства. Спасатели области просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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