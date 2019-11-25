На Соборной площади Белгорода монтируют новогоднюю елку
Сборная стальная конструкция, украшенная искусственной хвоей и светоиллюминацией, а также новогодними игрушками в виде огромных подарков, шаров и конфет должна скоро появиться в центре Белгорода. Еще 22 ноября коммунальщики приступили к ее монтажу. Пока она слабо напоминает новогоднее дерево. Тем не менее, в результате оно должно быть 35 метров в высоту, а вес ее составит 6,5 тонн.
Работа трудоемкая, но за ней с удовольствием наблюдают горожане, ведь праздник встречи Нового года – самый ожидаемый.
Светодинамическая иллюминация украсит также центр города. На эти цели планирует потратить 1 миллион рублей. Будут обновлены 75 элементов «Косынка» в парке Победы, в сквере у диорамы и путепроводе на улице Победы. Планируют усилить крепежные элементы этих конструкций.
Также к новогодним праздникам будут отремонтированы 350 светодинамических кронштейнов на улицах Попова, Костюкова, Губкина, Королева, Мичурина, Белгородского полка, Красноармейской, на Проспектах Богдана Хмельницкого, Ватутина и на Белгородском проспекте.
На этом месте монтируют ледовый каток.Фото: Ирина ТАРАСОВА
В полном убранстве центральная елка Белгорода предстанет 10 декабря. Вокруг, как и в предыдущие годы, разместят светящиеся фигурки. Идет также монтаж ледового катка, который уже сейчас внушителен по своему размеру.
ИСТОЧНИК KP.RU