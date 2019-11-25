Девушка из Ракитянского района Белгородчины похитила 22000 рублей с банковского счета знакомого

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-25T11:22:21+03:00

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Ракитянский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жительницы Ракитянского района в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета потерпевшего). Девушка похитила у знакомого 22 тысячи рублей. Теперь ей придется заплатить 50 тысяч рублей штрафа.

В суде установлено, что в мае девушка попросила у своего знакомого телефон якобы для звонка позвонить маме. Зная, что к телефону мужчины подключена услуга «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк», девушка перевела с банковского счета потерпевшего на свой счет определенную сумму денег.

Аналогичным способом в разные дни она еще два раза переводила денежные средства, и в итоге девушка похитила 22 000 рублей. В последующем она возместила причиненный ею ущерб, и вернула потерпевшему деньги.

Судом с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Ракитянского района, наличия смягчающих наказание обстоятельств, подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU