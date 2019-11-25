Село Сподарюшино Белгородской области вошло в проект льготного кредитования ИЖС

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-25T10:25:24+03:00

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Село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородчины вошло в проект льготного кредитования индивидуального жилищного строительства. Об этом на совещании в правительстве Белгородской области сообщил губернатор Евгений Савченко. Сегодня в Сподарюшино проживает всего 47 человек.

Льготное кредитование ИЖС правительство области запускает в селах, имеющих историческое значение для региона, а также в исчезающих населенных пунктах. Желающие переехать в такие населенные пункты могут взять кредит на 3 млн под 1% годовых с заморозкой выплат на три года, пока идет строительство. При рождении каждого нового ребенка в семье с этого момента из суммы займа вычитается по миллиону вплоть до полного списания кредита при рождении трех детей.

ИСТОЧНИК KP.RU