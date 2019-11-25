В Белгороде во время выступления артистка цирка упала из-под купола

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-25T09:46:33+03:00

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Во время выступления цирка «Империал» 24 ноября произошел несчастный случай: гимнастка Татьяна Сурина упала с высоты и сломала ногу. Цирковое шоу проходило под куполом возле ТРЦ «Сити Молл». Девушка выполняла номер без страховки и сорвалась с высоты прямо на глазах зрителей.

На кадрах видео, которое появилось в группе ВКонтакте, видно, как к артистка выступает на высоте нескольких метров, выполняет различные трюки и в какой-то момент падает. Затем к ней подбегают сотрудники цирка. Зрители, бывшие на представлении, пишут, что во время выступления было много дыма, так что падение оказалось не таким уж и очевидным. Сотрудники принесли щит и быстро унесли гимнастку.

Машина скорой помощи, которая прибыла на место происшествия, госпитализировала девушку. Вероятной причиной ее падения стал оборвавшийся шнур, который крепил конструкцию к куполу.

Напомним, что «Империал» приехал в Белгород на гастроли из Санкт-Петербурга. Его гастроли пользовались немалым успехом у белгородцев и были продлены до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU