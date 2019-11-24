Директор Бессоновской школы Белгородской области отмечена медалью «За заслуги перед землей Белгородской»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-24T14:01:31+03:00

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Во время торжественной церемонии, которая проходила в доме правительства региона, состоялось вручение медалей «За заслуги перед землей Белгородской» I и II степеней, нагрудных знаков «Отличник государственной гражданской службы Белгородской области» и «Отличник муниципальной службы в Белгородской области». В числе награжденных – житель Белгородского района, директор МОУ «Бессоновская СОШ», глава Бессоновского сельского поселения, член Муниципального совета администрации Белгородского района Зоя Афанасьева.

Школа, которой руководит Зоя Ивановна, является базовым профильным учреждением образования, центром социокультурного комплекса на территории Бессоновского поселения. школы. МОУ «Бессоновская СОШ» является лауреатом Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных школ России». В 2019 году школа отметила 150-летний юбилей со дня основания. Сегодня Бессоновская СОШ – современная, обновленная, сохранившая культурно-исторические традиции – воплощение духовных ценностей родного Белогорья.

ИСТОЧНИК KP.RU