2019-11-22T18:57:03+03:00
Общество

На выходные в Белгородской области обещают 15 градусов мороза

В регион спешат зимние холода
Ирина ТАРАСОВА
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На выходные в Белгородской области обещают 15 градусов мороза. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.На выходные в Белгородской области обещают 15 градусов мороза. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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По данным Белгородских синоптиков, на территории региона 23 ноября ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15º мороза, днем 0-5º ниже нуля. В Белгороде синоптики обещают температура воздуха ночью 10-12º мороза, днем 1-3º мороза.

В воскресенье, 24 ноября, в регионе ожидается небольшая облачность без осадков с несильным, до 11 м/с, ветром. Ночью столбик термометра опустится до 10-15º мороза, днем температура будет составлять 0-5º ниже нуля. В Белгороде в этот день температура воздуха ночью 7-9º мороза, днем 0-2º мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения.

Также ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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