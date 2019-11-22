2019-11-22T19:15:24+03:00
Общество

В селе Стрелецкое Белгородского района ликвидирован пожар в ангаре

Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Сегодня, 22 ноября, в 13 часов 30 минут в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в ангаре села Стрелецкое Белгородского района по улице Краснооктябрьская. Когда пожарные прибыли на место, огонь бушевал на площади 300 квадратных метров, частично обрушилась кровля.

Справиться с открытым горением огнеборцам пожарно-спасательных частей № 1, № 4 и специализированной пожарно-спасательной части удалось в 14 часов 12 минут, полностью же пожарные подразделения ликвидировали возгорание в 14 часов 44 минуты.

В результате пожара огнем оказался поврежден ангар, а также четыре автомобиля, находящиеся внутри - 2 автомобиля «Вольво» (тягач), автомобили «ГАЗ-3310 Валдай» (грузовой) и «БМВ» (легковой). Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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