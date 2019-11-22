В Белгородской области проверят региональную автоматизированную систему централизованного оповещения

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-22T16:15:13+03:00

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26 ноября 2019 года с 14.00 до 17.00 В Белгородской области состоится плановая комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Будут работать средства оповещения. Белгородцев просят с понимаем отнестись к проводимой работе.

На всей территории региона будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, так же будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения городов и другие технические средства.

ИСТОЧНИК KP.RU