2019-11-22T16:15:13+03:00
Общество

В Белгородской области проверят региональную автоматизированную систему централизованного оповещения

Жителей региона просят с пониманием отнестись к включенным уличным сиренам
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области проверят региональную автоматизированную систему централизованного оповещения.В Белгородской области проверят региональную автоматизированную систему централизованного оповещения.Фото: "КП" Архив
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26 ноября 2019 года с 14.00 до 17.00 В Белгородской области состоится плановая комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Будут работать средства оповещения. Белгородцев просят с понимаем отнестись к проводимой работе.

На всей территории региона будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, так же будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения городов и другие технические средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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