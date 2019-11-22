2019-11-22T15:12:10+03:00
Общество

29-летний белгородец подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней

Подозреваемый вступил в интимную связь с 14-летней девочкой
Александра ТАРАСОВА
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29-летний белгородец подозревается в совершении развратных действий. Фото пресс-службы регионального СК.29-летний белгородец подозревается в совершении развратных действий. Фото пресс-службы регионального СК.
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29-летнего жителя белгородской области подозревают в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета. Познакомившись через соцсети с 14-летней девочкой, белгородец путем обмана и уговоров выманил у нее фото интимного содержания, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности.

О преступлении белгородца стало известно во время изучения его контактов при расследовании уголовного дела против половой неприкосновенности малолетней в другом региона. В настоящее время следствие должно установить все обстоятельства совершенного преступления, а также выявить, не было ли других аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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