Белгородские спасатели вновь пришли на помощь животному

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-22T12:59:00+03:00

Вызволили из водоотводной канавы кошку, которая просидела там не один день

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Нередко на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы поступают звонки от неравнодушных людей с просьбами помочь нашим четвероногим друзьям, попавшим в беду. Безусловно, рекордсменами таких историй являются кошки. Видимо, из-за своей природной любознательности и проворности хвостатые очень часто попадают в различные передряги - то заберутся высоко, то застрянут где-то. Так, на днях помощь требовалась кошке, которая каким-то образом угодила в канализационную траншею. Жалобные крики о помощи довольно продолжительное время доносились из водоотводной канавы на одной из улиц города Алексеевка.

Спасатели пожарно-спасательной части №16 откликнулись на просьбу позвонившей в Службу спасения женщины. Но достать бедное животное из заточения оказалось не так уж просто. Кошка находилась под дренажной решеткой на глубине. Пожарным поднять решетку, после чего они выпустили испуганное животное на свободу.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по телефону вызова экстренных служб «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU