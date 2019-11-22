2019-11-22T12:59:00+03:00
Общество

Белгородские спасатели вновь пришли на помощь животному

Вызволили из водоотводной канавы кошку, которая просидела там не один день
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Нередко на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы поступают звонки от неравнодушных людей с просьбами помочь нашим четвероногим друзьям, попавшим в беду. Безусловно, рекордсменами таких историй являются кошки. Видимо, из-за своей природной любознательности и проворности хвостатые очень часто попадают в различные передряги - то заберутся высоко, то застрянут где-то. Так, на днях помощь требовалась кошке, которая каким-то образом угодила в канализационную траншею. Жалобные крики о помощи довольно продолжительное время доносились из водоотводной канавы на одной из улиц города Алексеевка.

Спасатели пожарно-спасательной части №16 откликнулись на просьбу позвонившей в Службу спасения женщины. Но достать бедное животное из заточения оказалось не так уж просто. Кошка находилась под дренажной решеткой на глубине. Пожарным поднять решетку, после чего они выпустили испуганное животное на свободу.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по телефону вызова экстренных служб «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
29-летний белгородец подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней
В поселке Маслова Пристань Белгородской области открыт новый сквер
Белгородскую медсестру обвиняют в смерти тяжелобольного мужа
Слабовидящих людей познакомят с архитектурой Белгорода через музыку
Юный музыкант из города Губкин выступил в московском «Башмет-центре»
На Лебединском ГОКе - плановые учения
В Белгородском районе будет отреставрирован памятник градостроительства и архитектуры XIX века «Дом Мухановых»
За призывы к терроризму осуждена 32-летняя белгородка
Полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на салоны сотовой связи в Белгороде
Белгородские транспортные полицейские говорили с детьми о правилах поведения и на железной дороге
В Старом Осколе спасатели помогли найти человека
В Белгороде мастер автосалона продал машину клиентки, не заплатившей за ремонт
У жителей Волоконовки Белгородской области появилась новая автобусная остановка
Центрально-Черноземный банк предлагает услугу переводов по бизнес-картам
В Белгороде на улице Губкина пожилой водитель сбил маму с ребенком
Валуйские школьники узнали о защите своих прав и интересов